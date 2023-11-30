Ege'de korkutan deprem, Muğla'da hissedildi
Muğla açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Ölüdeniz'in çevresinde meydana gelen depremin 3 büyüklüğünde yaşandığını kaydetti. Depremin derinliği ise 5,3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 30, 2023
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) https://t.co/oXu1fmRGDz
30.11.2023, 09:28:40 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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