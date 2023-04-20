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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ'da hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Toraman, “Saat 01:44'de Sivrice merkezli meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir… Tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

Öte yandan Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada da, “Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun!” denildi.

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