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Emekli gardiyanın cesedi bulundu

Emekli gardiyanın cesedi bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli infaz koruma memuru Ü.G.'nin (52), sulama kanalında cesedi bulundu.

Serçeköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında, saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin emekli infaz koruma memuru Ü.G.'ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırılırken, sık sık alkol aldığı iddia edilen G.'nin kanala düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yalnız yaşadığı da öğrenilen G.'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler aydın efeler emekli infaz koruma memuru gardiyan ceset
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