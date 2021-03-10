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Emniyet'ten tepki çeken darp görüntüleri için açıklama

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün bir kadına şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin Emniyet'ten açıklama geldi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö.'nün, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntü, sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, G.Ö.'nün yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü. Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, G.Ö.'nün tutuklanmasını istedi.

KADININ ŞİKAYETÇİ OLMAMASI ÜZERİNE SERBEST BIRAKILMIŞ

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, G.Ö.'nün olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de G.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" denildi.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdüÜmitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü3. Sayfa

 

Etiketler ümitcan uygun tiktok dayak darp emniyet
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