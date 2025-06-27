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Üvey anneden küçük kıza mide bulandıran işkence: İnsan dışkısı yedirdi

Üvey anneden küçük kıza mide bulandıran işkence: İnsan dışkısı yedirdi
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Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kızına eziyet edip insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan F.Y.'ye (40) verilen 5 yıl hapis cezası, mahkeme tarafından onandı. Verilen cezayı az bulan Ceza Dairesi savcısı karara itiraz etti.

Olay, 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri'de meydana geldi. Baba C.Y. (39), oğlu R.Y.'nin (6) 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu. Ses kayıt cihazında F.Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. C.Y.’nin şikayeti üzerine eşi F.Y. hakkında 'Eziyet' suçundan dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık F. Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık F. Y.'yi, 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Mağdur, B.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede mağdur avukatı Avşar’ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

KARARA İTİRAZ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi savcısı, sanık F. Y.’ye verilen 5 yıl hapis cezasını az bularak karara itiraz etti. İstinaf savcısı, insan onuru ile bağdaşmayan mağdurun bedensel ya da ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışların ulaştığı boyut, mağdurda meydana gelen yaranın ağırlığı ve eziyetin süresi göz önüne alındığında cezanın üst sınır ya da üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi gerekirken 5 yıl hapis cezası verilerek, sanık hakkında eksik ceza tayin edildiğini belirtti. Karar itiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu’na gitti. 

DHA

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Etiketler Kayseri eziyet işkence Çocuk dışkı
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