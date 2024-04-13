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Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı

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İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt’ta asker eğlencesinde 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 6. sokakta yaşandı. İddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt’ta asker eğlencesinde 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı.

Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler asker eğlencesi asker uğurlama kavga tartışma
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