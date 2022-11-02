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Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi ateşe verdi

Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi ateşe verdi
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Hatay'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayhan H. (37), eşi ve 3 çocuğunu rehin alarak evi ateşe verdi. Özel Harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Antakya ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayhan H., eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe vererek kapıyı kilitledi.

Eşinin, balkona çıkıp yardım istemesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapı kilitli olduğu için eve giremedi.

Polisin ve itfaiye ekiplerinin çağrılarına yanıt vermeyen Ayhan H., ailesinin de evi terk etmesine izin vermedi. Büyüyen yangında ailesini evde rehin alan Ayhan H.'nin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye özel hareket ekipleri çağrıldı.

Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya gelen özel harekat timi, kilitli kapıyı kırarak eve girdi. Ayhan H.'nin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesiyle evde rehin tuttuğu eşi ve çocukları, ekiplerce binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, eşi ve çocukları ise ambulansta muayene edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İKİ YIL ÖNCE DE AİLESİNİ REHİN ALMIŞTI

Ayhan H., 3 Ekim 2020 tarihinde kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin almıştı. Bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları olumsuz yanıt verince, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilen Ayhan H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı. 

 

DHA

Etiketler hatay rehin
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