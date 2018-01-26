''Eşimi ve ortağımı tül perdenin arkasından gördüm''

Bodrum'da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ortağı Ali Özdemir'i öldüren Mustafa Ö. ifadesinde eşi ile ortağının mesajlaşmalarını ve daha sonra onları kendi evinde ilişkiye girerken nasıl gördüğünü ayrıntılı olarak anlattı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Mustafa Ö., eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı.

"UYUZ DİYE KAYDETMİŞ"

Mustafa Ö. ifadesinde şunları anlattı:

"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm. "

"YAZIŞMALARI GÖRDÜM"

"Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın tost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm. "

"UYGUNSUZ RESİMLERİ GÖNDERMİŞ"

"Yine eşimin Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri gördüm. Ben bu resimleri ve yazışmaları ilk önce Screen Shot yapıp Tuğba'nın telefonundan ekran görüntüsü aldım. Bu görüntüleri kendine yolladım, ayrıca yazılı mesajları ilet diyerek kendime yolladım. Bir de kendi telefonumdan Whatsapp yazışmalarını videoya aldım. Daha sonra Tuğba'nın telefondaki ekran görüntülerini sildim. Kendime gönderdiğim mesajları da sildim.

"ŞÜPHELENMİŞTİM"

O gün whatsapp'ına baktım, çünkü şüphelenmeye başlamıştım. İkisinin de hareketleri samimiyetsizdi. O gün eşimin Ali'ye gönderdiği fotoğrafları gördüm. Birkaç tanesi çok uygunsuzdu. Eşim butik işi yaptığı için kıyafet giyinir. Ama bunlar çok farklıydı. Yazışmaları görünce çok kötü oldum. Eşime bir şey demedim."

"TÜL PERDENİN ARKASINDAN GÖRDÜM"

"5 Ocak günü uyandığımda eşim T, telefonda konuşuyordu. Sonra bana 'Tost yaptırır mısın?' dedi. 'Tamam' dedim. Evden çıkarken Ali ile karşılaştım. Ali içeri girdikten sonra kapının yanındaki aralıktan sokağa bakan pencereden içeriyi izlemeye başladım. Pencerede tül perde vardı. İçerisi görünüyordu. Ali içeri girdi. Eşim Tuğba'nın karşısında durdu ve hemen pantolonunu indirdi. Ben bunu gördüm. "