Eşini ve kayınpederini öldürmüştü ! Paylaşımları şoke etti

Adana'da, astsubay Ertuğrul G.'nin, (22), tabancasıyla eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü.'yü (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ü.'yü de ağır yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Astsubay G.'nin, eşine işten yorgun döndüğünü, eve gitmek istediğini ifade edince tartışma çıktığını, ardından da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ertuğrul G., 4 aylık eşi Büşra ile birlikte kayınpederi Cemal Ü.'nün evine gitti. Burada, Ertuğrul G. ile eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Astsubay Ertuğrul G., tabancasını çıkarıp, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Büşra G. ve Cemal Ü.'nün olay yerinde yaşamını yitirdi, Sultan Ü. ise ağır yaralandı.

Olayın ardından Ertuğrul G. polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Sultan Ü., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Büşra G. ile babası Cemal Ü.'nün cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

'YORGUNUM EVE GİDELİM'

Gözaltına alınan Ertuğrul G.'nin, emniyetteki sorgusunda, "İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü" dediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA 'BİR ÖMÜR SENİNLE' PAYLAŞIMI

Bu arada, Ertuğrul G.'nin, sosyal medya hesaplarından 'Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' notuyla eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Ertuğrul G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.