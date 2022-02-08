Eşini ve kızını bıçaklayan kişiyi sırtından bıçaklayan genç tutuklandı

Eskişehir'de 19 yaşındaki Tolga D., eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu kişiye engel olmak isterken onu sırtından bıçakladı. Tolga tutuklanırken, hastaneye kaldırılan adam ile eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Abdulkadir A., üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN TOLGA VE ARKADAŞI OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada caddedeki Tolga D. (19) ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin, kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

TOLGA, ARBEDEDE AFGAN UYRUKLU SALDIRGANI BIÇAKLADI

Tolga'nın arkadaşı, yere düşürdüğü Abdulkadir A. tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga D. ise çıkan arbedede Abdulkadir A.'yi sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir A., eşi ve kızı ile Tolga'nın arkadaşı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz N. ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir A., hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül A.’ye ise ayakta müdahale edildi.

TUTUKLANAN TOLGA: ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga D., işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

D.'nin ifadesinde, Abdulkadir A.’nın 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşının ayağından yaralandığını, Abdulkadir A.'nın ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

''DURMAYINCA MÜDAHALE ETTİK''

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Tolga'nın arkadaşı Hüseyin ise, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi.

Abdulkadir A.'nın 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Hüseyin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı'' dedi.

''KADINLARI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIM ANNE' DEDİ''

Tolga D.'nın annesi Nazire K. da, oğlunun suçlu olmadığını ve serbest bırakılmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için gitti. Kadına şiddet zaten istemezdi, sevmezdi benim oğlum. Hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Bir karıncaya kıyamazdı. 'Anne, kadını öyle görünce dayanamadım, koştuk anne' dedi. Ben herkesten destek istiyorum. Benim yavrumu kurtarın, benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti. O bayanları kurtardı. 'Kadınları öyle görünce dayanamadım anne' dedi.''

DHA