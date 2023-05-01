Eski damat dehşeti: Eski eşi hariç 3 kişiyi vurup intihar etti

Adana'da bir kişi, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Y.’dan boşandı. Y. boşandıktan sonra annesi Şerife Y.’ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

Eski eşine ateş etmedi

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Y., 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Y. ve kayınbiraderinin eşi Cennet Y.’a ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Y.’ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Sorumlu tutmuş

Doğan’ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

"Ekmek yaparken onları öldürüyor"

Şerife Y.'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.