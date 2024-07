Eski ortak dehşet saçtı: 3 ölü

Gaziantep'te bir kişi, eski ortağı olan iki kardeşi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen M.Y. ile 2 kardeş M.K. ve A.K. bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen M.Y., eski ortakları M.K. ve A.K.’dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan M.Y. silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

İHA