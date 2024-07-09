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Eski ortak dehşet saçtı: 3 ölü

Eski ortak dehşet saçtı: 3 ölü
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Gaziantep'te bir kişi, eski ortağı olan iki kardeşi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen M.Y. ile 2 kardeş M.K. ve A.K. bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen M.Y., eski ortakları M.K. ve A.K.’dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan M.Y. silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

İHA

Etiketler gaziantep eski ortak kavga cinayet
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