Eski ortak dehşet saçtı: 3 ölü
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Gaziantep'te bir kişi, eski ortağı olan iki kardeşi silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen M.Y. ile 2 kardeş M.K. ve A.K. bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen M.Y., eski ortakları M.K. ve A.K.’dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan M.Y. silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.
İHA
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