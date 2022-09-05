Eskort davasında Cumhuriyet Savcısı'na fuhuşla rüşvet

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı'nın cinsel ilişki karşılığında kadınların şantaj ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı öğrenildi. Kadınların telefonlarından savcı ile yapılan yazışmalar ortaya çıktı, savcı ihraç edildi.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun hayat kadınları ile cinsel ilişki karşılığında şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi. Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının görülmesi sonrası Hakım ve Savcılar Kurulu (HSK) ,Savcı’yı, meslekten ihraç etti.

İstanbul’da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi.

Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.

SAVCININ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D.’nin incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı O.O çıktı. Savcının, hayat kadını Öngül D. ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

(Kaynak)