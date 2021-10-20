Evi kamulaştırılan vatandaş canına kıydı

İzmir Bergama Kozak yolu üzerindeki Osmanlı Camisi’nde tuvalet görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki vatandaş, evi "Acele kamulaştırma" kararıyla kamulaştırıldığı gerekçesiyle intihar etti.

Bergama’da Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında 100 bin TL karşılığında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ”Acele kamulaştırma” ile Temmuz ayında Hüseyin Güleç’in evine el konulmuştu.

Burak Üstün adlı bir vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda Güleç’in iki ay boyunca ev aradığını ancak bulamadığını öne sürdü. Güleç paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu haberi okudum ve o kadar üzüldüm ki. 100.000 civarı para verilip evinden çıkarıldı bu vatandaş. Günlerce ev aradı, şahsen tanıyorum. Bir tane ev bulamadı, ne yapacağım diye belki 2 aydır kıvranıyordu. Esnafa, tanıdıklarına hep yalvardı ev bulun diye. Bulamadı, bulunamadı. (O ücrete zaten ev yok) Cami tuvaletinde bekçilik yaparak ne kadar para kazanılır ayrıca. Bazı değerleri o kadar hızlı yitiriyoruz ki. Fayda sağlamak uğruna birçok kişi mağdur oluyor. Birçok konuda. Bir iş yapılacaksa muhatap olacağınız insanların cansız değil, insan olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Allah gani gani rahmet eylesin.”

(Kaynak)