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  4. 04 Temmuz 2017 22:10

Evleneceklerdi katil oldu !

İstanbul'da yakında evleneceği nişanlısını aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklayan kişi ifadesinde "Sadece korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi

Evleneceklerdi katil oldu !
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İstanbul Esenyurt'ta yakında evleneceği nişanlısı Ayberk Kahveci’yi aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ayşenur Y. tutuklandı. Ağır yaraladığı nişanlısını hastaneye kendisi götüren şüphelinin ifadesinde, "Bıçağı koluna doğru salladım sadece korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi.

Esenyurt’ta dün meydana gelen olayda, yaklaşık 1,5 yıldır nişanlı olan Ayşenur Y. ile Ayberk Kahveci bir evde biraraya geldi. Ancak ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis soruşturmasına göre kavga sırasında mutfak bıçağı ile yaralanan Ayberk Kahveci, kendisini yaralayan nişanlısı tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayberk Kahveci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili olduğu iddasıyla Ayşenur Y.’yi gözaltına aldı. Poliste verdiği ifadesinde aralarında çıkan kavga sonucu nişanlısı tarafından darp edildiğini söyleyen şüpheli, kendisini korumak için mutfaktan aldığı bıçağı koluna doğru rastgele salladığını anlattı.

Ayşenur Y. pişman olduğunu söylerken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayşenur Y. ile Kahveci’nin 15 Temmuz 2017 tarihinde de düğünlerinin olacağı öğrenildi.

DHA

nişanlı , ev , kavga , katil