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Film gibi kovalamaca! Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı

Film gibi kovalamaca! Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı
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Şanlıurfa'da, aranması olan bir şüpheli polis uygulamasına yakalanmamak için tabancayla bir otomobili gasbedip kaçtı. Kendisini takip eden polislere ateş açan şüpheli, yakalandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan R.Ö., bölgede şüpheli kişilere yönelik uygulama yapan polisleri görünce, yakalanmamak için, tabancayla seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Sürücüyü silah zoruyla aracından indiren şüpheli, gasbettiği araçla kaçtı.

Olayı fark eden polis, şüpheliye müdahalede bulunmak isterken, R.Ö., polise ateş açıp kaçmaya devam etti. Bölgeye polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polisin şüpheliyi takibi sırasında ara sokağa giren Ö., özel harekat polisleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Araçta maddi hasar oluştu, olay yerinde de çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa polis gasp
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