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Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Olay, Basri Mahallesi Akan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Polatlı’da yaşayan M.D. (28) ve K.D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri K.D.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin M.D.’ı gözaltına aldı.

Komşu A.K. ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten K., “Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler ankara polatlı gelin cinayet
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