Genç kız çarpmanın etkisiyle 40 metre öteye fırladı

Denizli'de iki genç kızdan biri, karşıdan karşıya geçmek isterken kendilerine çarpan arabanın etkisiyle 40 metre öteye fırladı.

Denizli’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yaklaşık 40 metre öteye fırlayıp ağır yaralanırken, arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ağır yaralanan kızın etrafa saçılan eşyalarını polis ekipleri topladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Ulus kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Selahattin Duman'ın idaresindeki 20 SD 345 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen F.E. ve arkadaşına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle F.E. yaklaşık 40 metre fırlayarak yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çok fazla kan kaybeden F.E.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Selahattin Duman’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve F.E.’nin yola savrulan eşyalarında inceleme gerçekleştirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan F.E.’nin arkadaşı ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan F.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.