30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı mı? Bakanlıktan açıklama!
30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı mı? Bakanlıktan açıklama!
Bakan Selçuk'tan ''nakdi yardım'' açıklaması
Bakan Selçuk'tan ''nakdi yardım'' açıklaması
İstanbul'da ''pes'' dedirten görüntü!
İstanbul'da ''pes'' dedirten görüntü!
Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Ağustos 2020 10:08

Giresun'da korkunç görüntü! Önüne kattığı her şeyi sürükledi

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sonrası selde ki korkunç görüntüler vatandaşların kameralarına yansıdı.

A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Giresun'un Dereli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taştı. İlçe merkezi göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle dönerken, 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Bir araç çöken duvarın altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sel , giresun , sel felaketi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM