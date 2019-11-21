Günün en acı haberi: 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

Bayburt’un Maden köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan baba Rıdvan Beyaz ve anne Halime Beyaz, yaralı olarak kurtulurken, Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti.

BAYBURT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkeze bağlı Maden Köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz’a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir.