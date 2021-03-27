Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi!

Kocaeli'nde hayatını kaybeden bir iş insanının cenazesinde olay çıktı. 2014 yılında kapanan şirketin çalışanları fabrika sahibinin cenazesinde "haklarını alamadıkları" gerekçesiyle imam helallik istediğinde hep bir ağızdan "helal etmiyoruz" diye bağırdı. O anlar kamerada...

Kocaeli Derince Çenesuyu’nda üretim yapan ve 2014 yılında kapanan fabrikanın çalışanları hak arayışlarını sürdürürken dikkat çeken bir olay yaşandı. Fabrika sahibinin cenazesine katılan çalışanlar imamın “Hakkınızı helal ediyor musunuz?” sorusuna “Etmiyoruz” diye yanıt verdi.

Özgür Kocaeli’nin haberine göre, işçiler, cami imamına da tepki göstererek kul hakkının da cenazede anlatılmasını istedi.

"ALACAK 5 MİLYON LİRA"

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrika 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durdurmuş, 67 işçi de tazminatlarını ve haklarını alamadıkları için hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler davaları kazanmalarına rağmen icra ettikleri tüm mal varlıklarına bankalar el koyunca çaresiz kalmıştı.

Yaklaşık 5 milyon lira alacağı olan işçiler tüm girişimlere rağmen paralarını alamadı ama mücadeleyi de bırakmadı.