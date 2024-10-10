Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğlen saatlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Berivan Ö. (37) ile eşi Erhan Ö. muayene randevusu için hastaneye geldi.

Berivan ve Erhan Ö. hastane bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Erhan Ö. yanında bulunan silahıyla eşi Berivan Ö.'ya iki el ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Hastaneden gelen sağlık çalışanları yapmış olduğu ilk müdahalede Berivan ve Erhan Ö.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler inceleneme üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA