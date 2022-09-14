Hastanede dehşet! ''Sessiz olun'' diyen güvenlikçi öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta hastanede ''sessiz olun'' uyarısı yapan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını ’sessiz olun’ diyerek uyardı. Bu uyarı sonrası hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul O.’yu boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul O. özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul O. kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul O.’ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Tuğrul O. için başsağlığı diledi ve "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul O. uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.