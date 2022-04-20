Hatay'da dehşet! Kızını öldürüp, intihar etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını öldüren ve ardından intihar eden genç kadın da yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla kalp bölgesinden yaraladı. 9 yaşındaki kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan B.B.S. (33), psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile kızı E.E.S.'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı. Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. E.E.S., hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.B.S. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.