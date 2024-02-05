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Havalimanı çalışanı sulama kanalında ölü bulundu

Havalimanı çalışanı sulama kanalında ölü bulundu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde havalimanı çalışanı M.A.'nın (33), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu yolu mevkisindeki sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden tarlasına gitmek isteyen M.T., sabah saatlerinde suda hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Antalya Havalimanı'nda çalışan M.A.'ya ait olduğu tespit edilirken; incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi görüp ihbarda bulunan M.T., "Seralarımı günlük kontrole geliyorum. Sabah da gelince suyun içerisinde birini gördüm. Erkek birine ait. Görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdim, onlar da geldi" dedi. 

DHA

Etiketler antalya havalimanı çalışanı sulama kanalı
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