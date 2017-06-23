İç çamaşırını ağzına sokarak öldürmüştü ! Korkunç şüphe...

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya’nın (17) ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Kader Kaya’yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldüren 30 yaşındaki Metin Y.’nin yargılandığı davada savcılık, mahkemeye gönderdiği yazıda olayda başka şüpheli ya da şüphelilerin olabileceğini, bu konuda soruşturma yapıldığını belirtti. Sanık Metin Y. ise "olay günü yanımda kimse yoktu" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Temmuz’da Eskişehir kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya’nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Y.'yi gözaltına aldı. Zanlı, Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştıklarını, çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü öne sürdü.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen zanlının yargılanmasına Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Metin Y. Kader Kaya’nın babası Mehmet Kaya, avukatlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, savcılık tarafından mahkemeye gönderilen yazıyı okudu. Savcılık yazısında, olayda başka şüpheli veya şüphelilerin de olabileceği yönünde bulguların olduğu, bu yönde araştırma ve soruşturma yapıldığı belirtildi.

Tutuklu sanık Metin Y. cumhuriyet savcılığının mahkeme heyetine gönderdiği yazı ile ilgili olarak "Olay günü yanımda kimse yoktu. Daha önce vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ediyorum. Olaydan sonra da kimse ile görüşmüş değilim" dedi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti, sanık Metin Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ağustos’a erteledi.