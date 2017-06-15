İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...

Denizli'nin Merkez Pamukkale ilçesinde, 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 78 yaşındaki N.D. tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 78 yaşındaki N.D'yi cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayet üzerine gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, durumu öğrenen bazı vatandaşlar N.D'nin oturduğu Zeytinköy Mahallesi'ndeki evi taşladı. N.D'nin evi, polis eşliğinde akrabaları tarafından boşaltıldı.