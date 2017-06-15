İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan mesajı
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan mesajı
Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
Kreşte korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Kreşte korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Mali gözlerini kapatsın; kızı Yasmin'den yaza ''merhaba'' pozu
Mali gözlerini kapatsın; kızı Yasmin'den yaza ''merhaba'' pozu
Ege Denizi'nde bir deprem daha ! Yürekler ağızlara geldi
Ege Denizi'nde bir deprem daha ! Yürekler ağızlara geldi
Cem Yılmaz'dan sonra YÖK devreye girdi
Cem Yılmaz'dan sonra YÖK devreye girdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Haziran 2017 20:20

İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...

Denizli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişinin evi taşlandı.

İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
A+ A-

Denizli'nin Merkez Pamukkale ilçesinde, 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 78 yaşındaki N.D. tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 78 yaşındaki N.D'yi cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayet üzerine gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, durumu öğrenen bazı vatandaşlar N.D'nin oturduğu Zeytinköy Mahallesi'ndeki evi taşladı. N.D'nin evi, polis eşliğinde akrabaları tarafından boşaltıldı.

AA

cinsel istismar , denizli , taş , vatandaş