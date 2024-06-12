İliç faciasında bir skandal ihmal daha ortaya çıktı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 madencinin hayatını kaybettiği faciada jeoradar görevlisinin faciadan 1 saat önce şirket yönetimine attığı uyarı e-postası ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını kaybettiği ihmaller zincirinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda jeoradar görevlisinin faciadan 1 saat önce şirket yönetimine uyarı e-postası gönderdiğini söyledi.

E-postada maden sahasında tehlikeli bir durum olduğu ve operasyonların durdurulması gerektiği ifade edildi.

Uz, “Şirketin tüm yetkililerine gitmiş bu mail ama bunu saklıyorlar, gizliyorlar. ‘Sahada konuştuğumuz üzere yığın liçi güney batı kademe 32 ve kademe 25 arasında, özellikle son 2 kademede aşırı ve ani malzeme yüklenmesi nedeni ile bir ivme gözlenmiştir. An itibari ile radar ölçümleri ile alanda 90 mm lik bir yer değiştirme tespit edilmiştir. Hareketin ivme hızını azaltabilmek adına, yığma operasyonlarının durdurulması ve birincil olarak çekme çatlaklarının kapatılması ve çimento ile düzeltilmesi gerekir’ diye rapor verilmesine rağmen şirket bunu bizden gizliyor. Durdurun diyor işleri ama bir durdurma yok. Net olarak kaza geliyor diyor. Ama bu arkadaşımız tutuklu ve mail ortada yok” dedi.

İşte o uyarı e-postası: