  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Interpol tarafından aranan terörist Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan terörist Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan terörist Türkiye'de yakalandı
Güncelleme:

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, DEAŞ örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T., kent merkezinde yakalandı. Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

DHA

Etiketler kırşehir deaş ışid terör terörist gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var Antalya'ya Noel Baba hücumu! O ilçenin nüfusu 7'ye katlandı Antalya'ya Noel Baba hücumu! O ilçenin nüfusu 7'ye katlandı ''Tribünde aşk''ın dozunu kaçıran çift kameralara yakalandı ''Tribünde aşk''ın dozunu kaçıran çift kameralara yakalandı Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor Erdoğan'ın başdanışmanı İmamoğlu'na hakaret yağdırdı Erdoğan'ın başdanışmanı İmamoğlu'na hakaret yağdırdı Filenin Sultanı Hande Baladın'ın zor anları Filenin Sultanı Hande Baladın'ın zor anları Sigaraya yeni yıl zammına ÖTV ayarı Sigaraya yeni yıl zammına ÖTV ayarı ''Ölmemi istiyorlar'' diyen Aleyna Tilki'nin ''mini' dönüşü olay oldu ''Ölmemi istiyorlar'' diyen Aleyna Tilki'nin ''mini' dönüşü olay oldu Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı Bu okul, Türkiye'nin en ''özel'' okulu... Özel öğrenciler hayata böyle hazırlanıyor Bu okul, Türkiye'nin en ''özel'' okulu... Özel öğrenciler hayata böyle hazırlanıyor