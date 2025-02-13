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İntihar denmişti, cinayet çıktı: Cinayetin nedeni şoke etti

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Konya'da boş arazide araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından kahveye gitme tartışması sonrasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Ş.D.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ş.D.'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki A.K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Ş.D.'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Ş.D.'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi. 

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Ş.D.'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler cinayet intihar intihar süsü intihar süsü verilmiş cinayet itiraf cinayetin nedeni
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