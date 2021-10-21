İntihara kalkılmıştı; iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Kızının babası tarafından istismar edildiğini öğrenen anne, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden firar etmeyi başardı.

Antalya'da 2 Temmuz tarihinde intihar girişiminde bulunan M.B. isimli kız çocuğu, annesi tarafından hastaneye götürüldü.

Anne Fatma T., tedavi altına alınan kızının defalarca babası tarafından cinsel istismara uğradığını öğrendi.

Fatma T., 2020 yılının Ekim ayında boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Mahkeme kararıyla velayetinin anneye verildiği M.B., pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020'nin Aralık ayında babasıyla Kumluca'ya gittiğini ve kendisine ilk istismarı burada gerçekleştirdiğini söyledi.

Anne Fatma T. ise eski kocasının istismarının ilerleyen günlerde de devam ettiğini ve kızını yaşananları kimseye söylememesi için tehdit ettiğini aktardı.

RAHATSIZLANIP KALDIRILDIĞI HASTANEDEN FİRAR ETTİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.B., gözaltında rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı.

Polis, yaklaşık 3 ay önce kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Eski eşinin kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini söyleyen Fatma T., "Ailesi vasıtasıyla bizi öldürdükten sonra kendi kafasına da sıkacağını söylüyor. Korku içinde yaşıyoruz. Maddi ve manevi yıkılmış durumdayız. Bu şahsın bir an önce yakalanmasını ve normal hayatımıza dönmek istiyoruz.

Kaymakama gittik. 'Bu olay bitene kadar bize yardım edin' dedik ama kaymakam da 'Çalışın, evden çıkın, size bir şey yapamaz' diyor ama korkudan evden çıkamıyoruz. Çocuğum, her gece kabuslarla uyanıyor, bağırıyor, ağlıyor. Ben de aynı durumdayım. Halimiz çok kötü. Bu adamı yakalayın. Normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz." dedi.

KAÇAK ŞAHIS NOTERE VEKALET VERDİ

Fatma T.'nin avukatı Yasin Sarı, yaklaşık 3 aydır İ.B.'nin kaçak olduğunu belirterek, "Müvekkilim ve çocukları aynı evde hapis hayatı yaşıyor. Emniyet elinden geleni yaptığını söylüyor fakat kaçak olan şahıs noter üzerinden meslektaşlarımdan birine vekalet vermiş.

Hem de şüphelinin ayağına giderek. Bu işler nasıl yapılıyor; biz de anlamış değiliz. Aranıyor, yakalanmaya çalışılıyor. Peki, nasıl oluyor da noterlik müessesesi bu şahısla ilgili şikayetçi olmayıp da ayağına gidip vekaletname düzenleyebiliyor? Suçuna nasıl ortak oluyor; bunu hala çözemedik. Noter hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu şahsın bir an önce yakalanarak müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"ÖLDÜRMEDEN TESLİM OLMAYACAK"

Aranan İ.B.'nin avukat tutmasının düşündürücü olduğunu belirten Sarı, "Bu kişinin 'İleride kadın ve çocukları öldürdüğüm zaman bir avukatım olsun, beni savunsun' şeklinde düşünceleri mi var? Bunlar aklımıza geliyor. Ayrıca bu kişinin tanıdıkları ile yaptığı görüşmelere itibar edecek olursak 'Öldürmeden teslim olmayacak' diyorlar.

İlgili şahsa sesleniyorum. Suçsuz olduğunu düşünüyor ise bir an önce teslim olsun. Müvekkilim hakkında yarın öbür gün televizyonlarda 'Öz kızına bu fiilde bulunan şahıs karısını da 3 çocuğunu da öldürdü. Polisler yakaladı' şeklinde bir haberle karşılaşmak istemiyorum" dedi.