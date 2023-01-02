  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İranlı sahte polis, gerçek polisten kaçamadı

İranlı sahte polis, gerçek polisten kaçamadı

İranlı sahte polis, gerçek polisten kaçamadı
Güncelleme:

İstanbul Fatih'te kendini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran İran uyruklu şüpheli, polisten kaçarken taksiye çarptı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih’te 3 turistin dolandırıldığına dair ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, turistlerin dolandırıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin İran uyruklu S.T. (28) olduğu belirlendi. Şüpheli S.T.’yi yakalamak için çalışmalarına devam eden polis, S.T.’nin araç kiraladığını tespit etti. S.T. aracıyla seyir halindeyken polis tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine hızını arttıran S.T., kaçarken taksiye çarptı. S.T. daha sonra aracı yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından ‘polis süsü vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ ve ‘trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi’ suçlarından adliyeye sevk edildi. S.T. tutuklandı.

DHA

Etiketler fatih istanbul sahte polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sürpriz düzenleme
Türk-İş Başkanı Atalay: ''Bir daha asgari için bizi toplamasınlar''
Emekli ve memur zammı belli oluyor! Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı
SGK ve vergi borçları için seçim affı sürprizi
Dolar, Euro ve altın yeni yılda da yükselişte
Gülben Ergen, Hadise, İrem Derici, Simge Sağın... Yılbaşı gecesini de sosyal medyayı da salladılar!
İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu
Türkiye'nin yapamadığını onlar yaptı: Yabancıya konut satışı yasaklandı!
Dubai alkol satışlarında vergiyi kaldırdı
2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!