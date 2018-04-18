SON DAKİKA
FSM GİRİŞİNDE BÜYÜK KAZA... TRAFİK DURDU !
TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ AN GELDİ: ERKEN SEÇİM ZİRVESİ BAŞLIYOR !
Erken seçim zirvesi başlıyor ! Erdoğan ile Bahçeli başbaşa...
Erken seçim zirvesi başlıyor ! Erdoğan ile Bahçeli başbaşa...
FSM girişinde büyük kaza... Trafik durdu !
FSM girişinde büyük kaza... Trafik durdu !
Korkunç infaz ! Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar !
Korkunç infaz ! Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar !
Yola çıkacaklar dikkat ! Şimdiden yer kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat ! Şimdiden yer kalmadı
Binlerce üniversite mezununun KYK kredi borçları siliniyor !
Binlerce üniversite mezununun KYK kredi borçları siliniyor !
İstanbul trafiği kilitlenecek... Bu yollara dikkat !
İstanbul trafiği kilitlenecek... Bu yollara dikkat !
Ücretli Facebook dönemi başlıyor
Ücretli Facebook dönemi başlıyor
Marketten aldığı muzun içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı muzun içinden çıkan şoke etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Nisan 2018 13:18

İş adamı aracında öldürüldü !

Adana'da tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamı aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İş adamı aracında öldürüldü !
A+ A-

Alınan bilgiye göre, iş adamı Ekrem Şenel, 33 EMV 84 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir hukuk bürosuna gitti.

Şenel aracında bulunduğu sırada bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırgan ise başkasının kullandığı otomobille olay yerinden kaçtı. 

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis ekipleri, iki şüpheliyi olay yerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında kaçtıkları araçta yakaladı. 

Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ALACAK İDDİASI

İHA'nın haberinde ise Şenel'in otomobilini park ettikten sonra başka bir araçla yanına yaklaşan Musa Z.'nin ateş açtığı belirtildi. Musa Z.'nin alacağı olduğu gerekçesiyle Şenel'le daha önce tartıştığı iddia edildi.

İHA

silahlı saldırı , cinayet , iş adamı , aracında öldürüldü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM