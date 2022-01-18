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  4. İstanbul Adliyesi'nde silah sesleri! 1 kişi vuruldu

İstanbul Adliyesi'nde silah sesleri! 1 kişi vuruldu

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırğa bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir şahıs, polise bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre bıçaklı bir şahıs "ölmek istiyorum" diyerek bariyerleri aştı ve polise saldırdı. Bu sırada polisler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında seken kurşunlardan biri, bir polis memurunun baldırına isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bacağından vurulan saldırgan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Etiketler istanbul adliye çağlayan polis saldırı bıçaklı saldırı
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