İstanbul merkezli 15 ilde dev operasyon: 44 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında 15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Diğer soruşturmada 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve örgütle bağlantısına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma kuvvetleri komutanlıklarına mensup görevdeki 1 subay, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ile 1 emekli askeri personel ve ihraç edilen 9 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalar kapsamında yine ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair bulunan başka delillerin yanında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisine sahip, kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi ile 3 sözde sivil sorumlu hakkında da gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde, 52 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik çalışması sürüyor.