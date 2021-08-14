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İstanbul Ortaköy'de otel yangını

İstanbul Ortaköy'de otel yangını

İstanbul Ortaköy'deki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Ortaköy'de bir otelde yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tadilatta olduğu belirtilen oteldeki yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması üzerine çıktığı belirtiliyor.

Etiketler yangın otel beşiktaş istanbul otelde yangın
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