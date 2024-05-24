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İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma

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İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 648 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; silahlı iki grup, cadde üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş etmeye başladı. 648 Sokak'ta başlayan 644 Sokak'ta son buldu. Çatışmada bir kişi yaralanarak yere düştü. Taraflar ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürülürken polis ekipleri, 648 ve 644 Sokak'ta çok sayıda eve ve araca kurşun isabet ettiğini belirledi. Olay yerinde, 40 adet boş kovan ve 2 adet mermi buldu. Polis, sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti.

Çatışmanın başlamasıyla vatandaşların yaşadığı panik anları ve çatışma sonrası tarafların olay yerinden kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta ikamet eden A.D., "Dün akşam burada çatışma çıktı. 3 tane genç vardı burada. Bir şey olacağını biliyorduk. Bir kişi vardı, diğerleri ona ateş ediyordu, o da aşağıya doğru kaçıyordu. Bizim evimize de kurşun isabet etti. Akşam çok korktuk" diye konuştu.

İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araca kurşun isabet etti.

DHA

Etiketler bağcılar silahlı çatışma
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