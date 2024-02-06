İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı, 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların DHKP/C üyesi olduğunu duyurdu. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi C Kapısında polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı, iki saldırgan ölü olarak ele geçirildi.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.



Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ ÇIKTI

Bakan Yerlikaya bir sonraki paylaşımında, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

YARALILARDAN BİRİ HAYATI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan D.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları, hastaneye koştu. Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

EYLEM HÜCRESİ İÇİNDE YER ALMIŞ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen örgüt üyeleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlardan Emrah Yayla’nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı. 2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla’nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı tespit edilmiş, Terörle Mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştı.

11 KİLO PATLAYICI İLE BAĞLANTILI HÜCRE EVİNDE YAKALANMIŞTI

Adana'da ve Ankara'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla’nın içinde olduğu minibüsün durdurulduğu, minibüsün içindeki DHKP/C üyeleri olduğu öne sürülen Emrah Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç gözaltına alındığı belirtilmişti. Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından Terörle Mücadele ekipleri bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk’ün Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evine de operasyon düzenlemişti. Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

OLAY YERİNE METROBÜSLE GİTMİŞLER

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç’un ise DHKP/C’ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023’te gözaltına alındığı ortaya çıktı. Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve “terör örgütü üyeliğinden” cezaevine gönderilen Birkoç’un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

Öte yandan, iddiaya göre, DHKP/C üyeleri; Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı.

DHA/İHA