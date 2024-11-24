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İstanbul'da aile içi seri cinayet: 5 ölü var

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İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen bir kişi 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

İstanbul Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına 16.30'da gelen B.A., evde tartıştığı annesi N.A., babası M.A. ve kız kardeşi B.A.'a silahla ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralanan kız kardeşi B.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen bir kişi 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki kuaför dükkanına saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda Kuaför dükkanında çalışan M.Ö. hayatını kaybederken aynı dükkandaki eşi S.A. ve eşinin kardeşi G.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen bir kişi 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

Kuaför dükkanına gerçekleştirdiği saldırının ardından saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'ne giden şüpheli burada kuzeni olduğu belirlenen S.B.'yi silahla öldürdükten sonra kendi aracının içerisinde intihar etti.

 İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen bir kişi 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan B.A.'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen bir kişi 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada B.A.'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

DHA

Etiketler büyükçekmece seri cinayeti
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