İstanbul'da büyük orman yangını

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından kontrol altına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği, çıkan yangın sonucunda 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, “Maltepe Başıbüyük’te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

“Canımız yanıyor! Maltepe’de Başıbüyük ormanlarımızda çıkan yangın ne yazık ki henüz kontrol altına alınamadı. Havadan müdahale desteğine ihtiyacımız var ancak gece olduğu için İtfaiye ekipleri ile arama kurtarma ekiplerimizin karadan müdahalesi devam ediyor”