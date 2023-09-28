İstanbul'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama oldu. Patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada bölgede tahliyelerin yapıldığını söyledi. Bahadır, "Tam teyit almadık ama bir kişinin vefat ettiği, iki kişinin de yaralı olduğu söylendi" diye konuştu.

Öte yandan binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle ağaçların devrildi.