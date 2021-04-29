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İstanbul'da cami yangını

İstanbul'da bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Ümraniye'de bulunan İMES Sanayi Sitesi camisinin alttan ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle caminin zemininde hasar oluştu.

 

Etiketler Müdahale Yangın Cami Ümraniye İstanbul
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