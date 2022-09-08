İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar
İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı.
İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı iki hırsız, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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