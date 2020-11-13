İstanbul'da kahreden olay! Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sütlüce Atmaca Sokakta bulunan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan 6 katlı binanın asansör motorunu takmak için çalışan Mustafa Halafi (27) bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Halafi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri cesedi asansör boşluğundan alarak taşıdı. Ceset olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Halafi'nin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.