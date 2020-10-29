İstanbul'da korkutan patlama!

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Vodafone Park'ın yan tarafındaki Kadırgalar Caddesi'ndeki elektrik hattında meydana gelen patlama, yangına neden oldu. Patlama ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kablolardaki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.
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