İstanbul'da kötü kokunun altından mide bulandıran bir gerçek çıktı

DHA’nın haberine göre Kayışdağı Mahallesi’ndeki dört katlı binanın ilk iki katından gelen kokudan rahatsız olan mahalleli durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler aynı aileden beş kişinin yaşadığı iki dairede yığınla çöp buldu.

Belediye ekipleri komşuların şaşkın bakışları arasında dairelerdeki yüzlerce poşet çöpü kamyona yükledi.

Aynı binada yaşayan Fidan Ayaztekin, “Beş senedir çöp biriktiriyorlar. Kokudan duramıyorum. İki aylık torunumu Düzce’ye gönderdim kokudan, pislikten, sinekten dolayı” dedi.

Daireler, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından ilaçlanacak.