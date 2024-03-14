İstanbul'da metro istasyonunda intihar! Ardında bıraktığı mesaj yürek dağladı

İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. 25 yaşındaki gencin telefonunda bulunan notta, ''Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim'' yazdığı öğrenildi.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu. Duraklarda yoğunluk oluştu.

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Solumuzda bekliyordu. Tren gelir gelmez üzerindeki hırkayı çıkarıp kendisini aşağıya attı" dedi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

Telefonunda not bulundu

Gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.