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İstanbul'da metro istasyonunda intihar!

İstanbul'da metro istasyonunda intihar!
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İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Olay sonrası seferler durduruldu.

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti.

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Solumuzda bekliyordu. Tren gelir gelmez üzerindeki hırkayı çıkarıp kendisini aşağıya attı" dedi. 

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi. 

Etiketler istanbul metro intihar mecidiyeköy
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