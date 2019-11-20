İstanbul'da motosikletli gencin ölümü kamerada

Kaza, dün saat 12.45 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte motosiklete binen sürücü Burkay Tulpar (26) cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada karşı yönden gelen minibüs sürücüsü Faruk Küpücü bir anda direksiyonu sola kırdı. Aracı son anda fark eden sürücü Tulpar, minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalandıktan sonda başını araca çarpan Tulpar'ın arkadaşı Naif Demir taklalar atarak yere savruldu. Sürücü Tulpar ise motosiklet ile minibüs arasında sıkıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak hastanede ameliyata alınan Burkay Tulpar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüs seyrederken direksiyonu sola kırıyor. O esnada sür'atli gelen motosikletli minibüse çarpıyor. Kazada motosiklet sürücüsü araç ile motosiklet arasında sıkışırken, motosikletteki yolcu ise başını araca çarparak havada taklalar atıyor. Karşı şeridi geçen genç aracın altında kalmaktan da son anda kurtuluyor.

Ölen genç ve arkadaşı kask takmamış

Öte yandan motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar ve kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığı öğrenildi. Karşı şeritteki akaryakıt istasyonuna dönmek için direksiyonu kırdığını söyleyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.







