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İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: Can kaybı yükseldi

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: Can kaybı yükseldi
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İstanbul’da son 48 saatte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. 40 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul genelinde son 48 saatte sahte içkiden zehirlenen 66 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 66 kişiden 23'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken 32 hastanın entübe edilerek yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, 8 hastanın ise servislerde tedavi gördüğü belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "13.01.2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23'ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir. (01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir) Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur. Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi. 

DHA

Etiketler sahte içki istanbul ölüm sahte alkol
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